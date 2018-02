Jongeman van 24 komt om bij ongeval met quad in Châtelet

10 februari 2018

Bij een ongeval met een quad is gisteravond in het Henegouwse Châtelet een man van 24 jaar uit Fleurus om het leven gekomen. De man verloor de controle over het stuur en reed op een ander voertuig in. Hij overleed ter plaatse.