Jongeman uit Borgerhout duwt agent: 1 jaar effectieve celstraf in eerste aanleg, 80 uur werkstraf in beroep Patrick Lefelon

23 mei 2018

15u58

Bron: eigen berichtgeving 0 S. Y. (21) uit Borgerhout krijgt in beroep een werkstraf van 80 uur omdat hij vorig jaar een politieman had geduwd. In eerste aanleg had de rechter hem één jaar effectieve celstraf opgelegd. De camerabeelden toonden aan dat het slechts om "een lichte fysieke duw"ging in plaats van de echte "slagen en verwondingen."

Het incident gebeurde vorige jaar op 25 juni in de omgeving van de Jan De Laetstraat in Borgerhout. Twee inspecteurs van het fietsteam wilden een minderjarige controleren, die zonder helm rondreed op een bromfiets die later gestolen bleek te zijn. De jongeman zette het op een lopen. Toen de agenten hem bij de kraag grepen, werden ze belaagd door jongeren uit de buurt, die de arrestatie probeerden te verhinderen.

Lichte duw

Op camerabeelden was te zien hoe S. Y. een van de agenten een lichte duw in de rug gaf. Op het proces legde de agent uit dat hij die duw niet had gevoeld. Hij was te geconcentreerd bezig met de arrestatie van de bromfietser.

Advocaat Sahil Malik die S. verdedigde vroeg een herkwalificering van de feiten. "Het gaat om een lichte geweldpleging en feitelijkheden. De agent raakte niet gewond. Hij voelde de duw zelfs niet. Op deze lichtere beschuldiging staat een maximumstraf van zeven dagen."

Het hof van beroep volgde de advocaat in die redenering. S.Y. werd veroordeeld tot een werkstraf van 80 uur. Als hij die niet uitvoert, staat er een gevangenisstraf van zeven dagen tegenover.

Eén jaar effectief

Voor S.Y. betekent dit oordeel een wereld van verschil met het vonnis op eerste aanleg. De rechter legde hem één jaar effectieve celstraf op. S.Y. kwam toen zonder advocaat naar de rechtbank en stelde zich arrogant op tegen de rechter. Dat werd hem niet in dank afgenomen.

De twintiger liep al twee veroordelingen op: een werkstraf voor een inbraak en veertig maanden cel, waarvan twee jaar effectief, voor afpersing en diefstal met geweld.