Jongeman rijdt zich vast op spoor terwijl trein aankomt, maar wordt gered door buurman: "Auto zeker 30 meter weg gekatapulteerd" Toon Royackers HA

14 maart 2018

11u51

Bron: Eigen berichtgeving 1 Aan de Schunissensteeg in Zonhoven (Limburg) is vanochtend vroeg een bestuurder op het nippertje aan de dood ontsnapt. De jongeman reed zich vast op het spoor terwijl er een trein aankwam. Een buurman kon de onfortuinlijke automobilist net op tijd uit het voertuig redden.

De bestuurder had niet gezien dat het steegje doodliep op de spoorlijn Hasselt-Mol, en hij belandde met zijn wagen op de rails. Daar bleef hij versuft door de slag in zijn auto zitten. Een buurman die de klap gehoord had, liep naar hem toe en kon de bestuurder net op tijd uit de wagen trekken. "Toen ik naar de man toeliep, zag ik in de verte de trein al aankomen", getuigt Carlo Van Craen, die even verderop woont, aan Radio 2 Limburg. "Hij wilde niet uit de auto komen, dus heb ik hem eruit gesleurd." Kort daarna botste de trein richting Mol op het voertuig. "De auto werd wel dertig meter weg gekatapulteerd", aldus nog Van Craen. Bij het ongeluk vielen als bij wonder geen gewonden. Als gevolg van de aanrijding was het spoorverkeer tussen Hasselt en Mol urenlang onderbroken. Sinds 10 uur rijden er weer treinen op de lijn.

