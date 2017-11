Jongeman plots beschoten in Borgworm: wie heeft tip(s) over deze zaak? HA

17u04

Bron: Federale Politie 0 Federale Politie, RTL Sébastien Delvenne (21) was vorige week aan het joggen in de Rue des Près te Borgworm, toen hij beschoten werd met een loodjeskarabijn. De twee daders reden in een donkerkleurige Nissan, waarschijnlijk van het type Juke. De politie is naar hen op zoek. De politie is op zoek naar de daders van het schietincident exact een week geleden in Borgworm, waarbij een 21-jarige jongeman gewond raakte.

Sébastien Delvenne was vorige donderdag rond 22 uur aan het joggen in de Rue des Près in Borgworm, toen hij het slachtoffer werd van een schot met een loodjeskarabijn. Het loodje zat 4,5 centimeter diep in Sébastiens achterhoofd, op goed een centimeter van zijn ruggenmerg.

De jongeman zag na de feiten een wagen voorbijkomen en zag naar eigen zeggen hoe de schutter terug in de auto stapte.

De politie is een onderzoek gestart en is op zoek naar de twee inzittenden van het voertuig. Het gaat om een donkerkleurige Nissan, waarschijnlijk van het type Juke. De wagen kwam van de gemeente Berloz en reed in de richting van het centrum van Borgworm, meldt de federale politie in een opsporingsbericht.

Heeft u een tip over deze zaak? Meld het dan aan de politie via dit antwoordformulier of via het gratis nummer 0800/30 300.