Jongeman om het leven gekomen na verkeersongeval in Opglabbeek

TTR

11 maart 2018

18u19

Bron: Belga

1

Bij een verkeersongeval in Opglabbeek is deze ochtend een jongeman uit die gemeente om het leven gekomen. Rond 6.45 uur knalde om een nog onbekende reden een voertuig tegen een boom op de Weg naar Zwartberg in Opglabbeek.