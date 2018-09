Jongeman met Down (22) steelt harten als hij in Gent de ziel uit zijn lijf danst op pianomuziek Redactie

04 september 2018

1-2-3-piano, een project van de stad Gent en Frederik Sioen, zorgt voor veel plezier in de stad. Op de mobiele piano mag iedereen die wilt een deuntje spelen - of zelfs dansen. En dat is precies wat de 22-jarige Oskar vorige week heeft gedaan. De jongeman met Down heeft zich helemaal laten gaan op de muziek en kon achteraf rekenen op een luid applaus. De video, die gemaakt is door zijn mama Els Van Heuverzwyn, is ook gedeeld door Radio 2 Oost-Vlaanderen en heeft zo al heel snel de harten van vele kijkers gestolen.

"Al van kleins af heeft hij veel uitgeprobeerd met zijn lichaam, mensen dachten daardoor altijd dat hij gymnastiek deed. In oktober begint hij aan zijn tweede jaar dans bij Platform-k vzw", vertelt Van Heuverzwyn. "Dat is een onderdeel van Konekt, een organisatie die verschillende opleidingen en hobby's aanbiedt aan volwassenen met een beperking." In de dansgroep vonden ze Oskar zo goed dat hij naast de beginnersgroep, ook al meteen mag meedansen met de gevorderden.