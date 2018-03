Jongeman kritiek na aanrijding vlak voor zijn woning Alexander Haezebrouck

15 maart 2018

23u40

Bron: Eigen berichtgeving 5 In Wijtschate is deze avond een jongeman levensgevaarlijk gewond geraakt nadat hij werd opgeschept door een auto in de Ieperstraat. Dat gebeurde omstreeks 19.50 uur.

De jongen zou nog iets willen gaan drinken zijn, maar werd vlak voor zijn ouderlijke woning gegrepen. Hij werd in kritieke toestand afgevoerd naar het ziekenhuis.

Hoe het ongeval precies is kunnen gebeuren is nog onduidelijk. Mogelijk reed de bestuurster van de auto te snel. Op de plaats van het ongeval is straatverlichting. Het parket kwam ter plaatse om de omstandigheden van het ongeval te onderzoeken.