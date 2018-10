Jongeman krijgt op 22ste verjaardag 20 jaar cel voor opzettelijke aanrijding aan discotheek sam

25 oktober 2018

19u41

Het hof van assisen van Henegouwen veroordeelt Alexandro Nicoletti tot een gevangenisstraf van twintig jaar wegens doodslag, poging tot doodslag en verboden wapendracht.

Nicoletti, die vandaag 22 jaar werd, reed op 7 mei 2017 Valentin Beghin opzettelijk omver aan de uitrit van een discotheek in Doornik, in de chaussée de Bruxelles. Het slachtoffer overleefde de aanrijding niet.

Eerder had Nicoletti Kevin C. proberen omver te rijden aan de andere kant van de steenweg. Hij voerde de gevaarlijke manoeuvres uit na een gevecht op de parking van discotheek Come Back, waar hij jongeren bedreigd had met een mes.

Arrogante houding

De rechters hielden rekening met verzachtende omstandigheden, waaronder de jonge leeftijd van de beschuldigde, zijn beperkte intellectuele capaciteiten en de context van de feiten.

Maar ze namen vooral de ernst van de feiten in overweging en de arrogante houding van Nicoletti, die meermaals over het lichaam van Valentin Beghin reed en zijn middenvinger opstak naar getuigen van het tafereel.

De BMW waarmee hij de feiten pleegde, is in beslag genomen. De straf stemt overeen met wat het Openbaar Ministerie had gevorderd.