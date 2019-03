Jongeman in levensgevaar na ongeval met vrachtwagen op E40 in Oostduinkerke kg

24 maart 2019

10u00

Bron: Belga 1 Ter hoogte van de oprit van de E40 in Oostduinkerke is gisterenavond een zwaar ongeval gebeurd. Een wagen reed in op een lichte vrachtwagen. De bestuurder, een man uit De Panne, is in levensgevaar.

Het ongeval gebeurde op de invoegstrook van de oprit van de autosnelweg omstreeks 22.30 uur. Een personenwagen botste er op een lichte vrachtwagen en begon te tollen. De vrachtwagen belandde door de klap op zijn zijkant.



De bestuurder van de personenwagen zat gekneld en moest door de brandweer uit de wagen bevrijd worden. Hij werd met zware verwondingen naar het ziekenhuis gebracht en verkeerde gisterenavond in levensgevaar. Het parket heeft voorlopig nog geen verdere info over de toestand van de jongeman.



Ook de bestuurder van de vrachtwagen werd overgebracht naar het ziekenhuis voor verdere verzorging, maar hij zou niet zwaargewond zijn.



De oprit was een tijdlang afgesloten voor alle verkeer. Er werd geen verkeersdeskundige aangesteld door het parket omdat de omstandigheden van het ongeval duidelijk waren.