Jongeman in levensgevaar na aanrijding door tram in Deurne SVM

19u56

Bron: Belga 0 Marc De Roeck

In Deurne is een 21-jarige jongeman levensgevaarlijk gewond geraakt toen hij op de fiets werd aangereden door een tram aan de Van de Wielelei. Dat zegt de lokale politie. Het slachtoffer stak de rijbaan over op het zebrapad, maar merkte allicht niet dat er een tram kwam aangereden. Het tramverkeer werd door het ongeval een hele tijd gehinderd, het wegverkeer kon wel nog langs.