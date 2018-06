Jongeman dreigt van dak te springen in Sint-Gillis

HA

14 juni 2018

19u29

Bron: Sudinfo

2

In Sint-Gillis is deze namiddag opschudding ontstaan toen een jongeman van een dak dreigde te springen in de Parmastraat. Hulpdiensten kwamen ter plaatse en konden hem kalmeren. Hij is naar een ziekenhuis overgebracht.