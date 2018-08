Jongeman die deelnam aan racistische koorzangen op Pukkelpop heeft spijt: "Geschrokken van mezelf" kv

21 augustus 2018

04u50

Bron: Belga 2 Een jonge Genkenaar die in een filmpje dat verspreid werd op sociale media meezingt met racistische koorzangen zaterdag op Pukkelpop heeft in een reactie die hij naar Het Belang Van Limburg stuurde zijn excuses aangeboden. "Tot mijn grote spijt ben ik één van de jongeren in het filmpje die het bewuste liedje meezingt. Zonder nadenken en zonder enig besef van de gevoelens die dat zou kunnen losweken bij anderen", klinkt het vandaag.

"Ik ben enorm geschrokken van mijn eigen gedrag, dit strookt absoluut niet met de persoon die ik ben of wil zijn", zegt de jongeman. "De manier waarop ik nu publiek word afgemaakt, vind ik erg. Ik wil me excuseren bij iedereen die zich aangevallen voelt en in het bijzonder bij de twee dames die dit terecht gemeld hebben als onaanvaardbaar. Ik hoop oprecht dat deze heisa overgaat."

Het Limburgse parket opende gisteren een onderzoek naar het ernstige geval van racisme. Een Brussels meisje getuigde hoe zij en haar zusje er verbaal en fysiek werden lastiggevallen, terwijl omstanders niet reageerden. Op een filmpje dat ze online verspreidde, is te zien hoe enkele jongeren zingen: "Handjes kappen, de Congo is van ons."