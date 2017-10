Jongeman denkt dat meisje van 16 snurkt, maar wat later overlijdt ze aan overdosis Birger Vandael

11u11

Bron: Eigen berichtgeving 0 thinkstock In de nacht van 12 op 13 juli 2015 overleed een 16-jarig meisje in een Hasselts appartement na een overdosis heroïne, gemixt met een dosis cannabis. Ze verbleef toen bij een 18-jarige jongeman, die vandaag in de correctionele rechtbank van Hasselt tekst en uitleg moest geven bij wat er dat weekend is gebeurd. "Ik heb haar de die nacht horen snurken en zette haar recht", vertelde hij. Enkele uren later vond hij haar dood in haar bed.

Het bewuste weekend van het overlijden, verbleef het meisje bij de jongeman. "Zaterdagmorgen 11 juli kwam het meisje aan. Doorheen het weekend zijn ze samen cannabis gaan kopen, in een kanaal gaan zwemmen, snoep gaan kopen in een nachtwinkel en hebben ze naar een film gekeken. Het meisje werd de avond voor haar overlijden nog door de buurvrouw van de jongeman gezien in ogenschijnlijk normale toestand. Wat er die zondagavond gebeurd is, blijft onduidelijk omdat de man lijdt aan 'selectief geheugenverlies'. Volgens de beklaagde had het slachtoffer heroïne bij en gooide hij het weg. Daarna zou ze toch nog heroïne hebben bovengehaald en hebben ze samen gebruikt", vertelde de procureur.

Opruimactie

In de nacht van 12 op 13 juli ging de beklaagde eventjes kijken bij het meisje omdat ze zwaar ademde en hij een gorgelend geluid hoorde. De man vond het niet verontrustend, zette het meisje recht en hoorde haar terug normaal ademen. Maandagochtend vond hij het meisje en kwam er "zwart spul" uit haar mond. De jongen belde om 10.17 uur de hulpdiensten en die stelden enkele minuten later het overlijden van het meisje vast. Mogelijk was ze al een drietal uur eerder dood, want er was reeds sprake van lijkstijfheid. "Opvallend is dat de beklaagde blijkbaar al een opruimactie had ondernomen in het appartement. Zo waren de asbakken leeg in het appartement, terwijl het onwaarschijnlijk is dat er de uren ervoor niet werd gerookt", klinkt het bij het openbaar ministerie.

De man wordt beschuldigd van schuldig verzuim en riskeert een celstraf van vijf jaar. "Mijn cliënten zijn niet aanwezig omdat ze het te moeilijk hebben met de confrontatie met de beklaagde", aldus de advocaat van de burgerlijke partij. De advocaat van de verdediging onderstreepte dat zijn cliënt veel spijt heeft. "We aanvaarden niet dat hij alleen de zwarte piet krijgt doorgeschoven. Er is geen sprake van schuldig verzuim, mijn cliënt heeft het meisje wel degelijk proberen redden."

Vrijspraak voor schuldig verzuim

De advocaat van de beklaagde vraagt de vrijspraak voor schuldig verzuim. In hoofdorde vraagt hij de probatieopschorting. Het vonnis volgt op 3 november. De burgerlijke partij vraagt in totaal 30.000 euro aan morele schadevergoeding.