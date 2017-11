Jongeman beschoten tijdens jogging in Borgworm: "Het scheelde geen haar of ik was dood" LB

20u48

Bron: RTL Info 84 RV Sébastien werd in de hals geraakt door het loodje uit een luchtdrukgeweer. De 21-jarige Sébastien was vorige donderdag aan het joggen nabij een tennisterrein in Borgworm toen hij plots werd beschoten met een luchtdrukgeweer. Hij werd in de hals geraakt en kon na een kleine ingreep gisteren het ziekenhuis verlaten met 25 hechtingen in de hals. De dader is spoorloos.

"Ik was aan het lopen, het was rond 22 uur, toen ik plots een slag voelde. Ik had de reflex me te bukken en ik legde mijn hand in mijn hals. Er was overal bloed. Ik heb een auto zien voorbijkomen en ik heb gezien hoe de schutter terug in zijn auto stapte".

Sébastien bleef bij bewustzijn en belde zijn broer, die hem naar de spoeddienst bracht. Sébastien dacht toen nog dat hij een slag van een honkbalknuppel had gekregen. "Ik zag het gaatje in zijn hoofd, dus die veronderstelling leek niet te kloppen en daarom heb ik gevraagd dat er een radiografie zou gebeuren", getuigt de moeder van Sébastien, Anouck Borremans.

Op de foto's is het loodje te zien in Sébastiens achterhoofd. Dat werd de volgende ochtend verwijderd. "Vierenhalve centimeter diep zat het loodje, dat op een goede centimeter van zijn ruggenmerg". De dader schoot dus met een luchtdrukgeweer.

De familie van Sébastien heeft klacht tegen onbekenden ingediend. Volgens het slachtoffer reed de dader met een donkerkleurige Nissan. Volgens bronnen op sociale media werd in de buurt al eerder met luchtdrukgeweren geschoten. De politie heeft een onderzoek ingesteld.