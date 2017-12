Jongeman (amper 19) moet zeventien jaar cel in voor bloedige reeks inbraken, minderjarige nog op de vlucht FT

16u09 0 Mozkito De woning in de Borreweidestraat in Lembeek, waar de daders toesloegen. Een jonge boef van amper 19 heeft vandaag liefst zeventien jaar cel gekregen. De man was betrokken bij drie inbraken en evenveel pogingen. Hij ging telkens zeer gewelddadig te werk. Zo sloeg hij een van zijn slachtoffers met een ijzeren staaf op het hoofd en diende hij een oudere man, voor de ogen van zijn kleinkind, acht messteken toe.

Eind 2016, begin 2017 vonden in de politiezone Zennevallei (Beersel/Halle/Sint-Pieters-Leeuw) verschillende home-invasions plaats. De eerste dateert van 29 november vorig jaar. De verdachte en zijn minderjarige kompaan drongen een woning binnen in Beersel en bedreigden een moeder en haar dochter met een mes. Enkele dagen later, op 2 december sloegen de daders opnieuw toe. Dit keer in Lembeek, deelgemeente van Halle. Na een eerste mislukte poging waagden ze hun kans in een meer afgelegen woning. Toen een van de bewoners 's ochtends vroeg de deur opende om het huisdier uit te laten, doken de twee op met een mes en ijzeren staaf. Ze drongen het huis binnen en grepen nog twee messen uit de keuken.

Terwijl de vrouw zich verschool in een berging, verzette haar echtgenoot zich tegen de inbrekers. Die sloegen met de ijzeren staaf op het hoofd van hun slachtoffer. Die kon uiteindelijk het dak op vluchten. Buurtbewoners, die al gealarmeerd waren door de eerdere mislukte inbraakpoging, zagen hem en verwittigden de politie.



"De daders gingen er daarop vandoor en konden niet meer ingerekend worden", zegt meester Johan De Smet, advocaat van het koppel. "De man bleek een schedelbreuk te hebben en belandde in coma. Gelukkig is hij hersteld, maar de psychologische nasleep van die feiten is nog altijd heel zwaar."

Achtjarige kleinzoon

De mannen sloegen nog eens toe. Op 4 december kreeg een bejaard koppel in Waterloo de twee over de vloer. De man des huizes zwaaide met een revolver om hen weg te jagen, maar werd voor de ogen van zijn achtjarige kleinzoon neergestoken. Ook in Kraainem sloeg het tweetal nog toe.



De minderjarige dader werd korte tijd later opgepakt en in een gesloten instelling geplaatst, maar is daaruit gevlucht. Zijn meerderjarige kompaan werd pas in maart gearresteerd en beweerde zich niet te kunnen herinneren dat hij ooit geweld had gebruikt. Uit telefonie-onderzoek bleek dat het tweetal hun buit opstuurde naar familieleden in Marokko. Een deel was als cadeau voor de familie bedoeld, de rest moest te gelde gemaakt worden.

Zwaardere straf

Het parket had in november vijftien jaar cel gevorderd tegen de 19-jarige jongeman, maar de rechtbank veroordeelde hem zwaarder. Hij kreeg uiteindelijk zeventien jaar. Volgens de rechtbank was het meer dan verontrustend dat de jongeman er, ondanks zijn jeugdige leeftijd, niet voor terugdeinsde zulk zwaar geweld te gebruiken. De minderjarige is nog steeds op de vlucht.