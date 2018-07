Jongeman (34) verdrinkt in kanaal in Hensies nadat hij met vrienden van brug duikt KVE

22 juli 2018

20u33

Bron: Belga 3 Een jongeman is vandaag verdronken in het kanaal van Hensies, in de provincie Henegouwen. Dat bevestigt de lokale politie. Het gaat om iemand van 34 jaar uit Quiévrechain (Frankrijk). De man sprong van de brug aan de chemin du Trainaige en kwam niet meer boven. Vanavond rond 20.00 uur haalde de brandweer zijn levenloze lichaam uit het water. Er loopt een onderzoek naar de precieze omstandigheden.

Door het warme weer waren er heel wat mensen aan de oevers van het kanaal om verkoeling te zoeken. Sommigen sprongen daarbij van de bruggen, wat nochtans verboden is. Een groepje vrienden dook van de brug aan de chemin du Trainage in het water, maar één van hen kwam niet meer boven. Enkele vrienden zouden nog getracht hebben om het slachtoffer uit het water te halen, maar slaagden daar niet in.

De politie zou mobiele telefoons in beslag hebben genomen, want het hele gebeuren zou gefilmd zijn. Het is trouwens niet de eerste keer dat iemand verdrinkt in het kanaal Nimy-Blaton.

Meer over Henegouwen

Quiévrechain

Frankrijk

Hensies