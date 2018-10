Jongeman (27) en zijn ouders opgepakt voor moord op Sara (21) Jef Van Nooten

12 oktober 2018

15u26

De politie heeft deze week drie verdachten opgepakt voor een moord die bijna een jaar geleden werd gepleegd in Geel.

Slachtoffer Sara Laeremans (21) werd op 22 oktober 2017 door haar moeder vermoord teruggevonden in haar appartement in Geel, maar de speurders stonden sindsdien voor een raadsel wie de moord gepleegd had. Twee weken nadat speurders en familie in het VTM-programma 'Faroek' een oproep deden naar getuigen, is er nu toch een doorbraak.

"Eerder deze week konden drie mensen van hun vrijheid beroofd worden: het gaat om de 27-jarige ex-partner van het slachtoffer en zijn ouders, een vrouw van 46 en een man van 52. Ze zijn alle drie afkomstig van Izegem”, zegt een woordvoerder van het parket in Antwerpen. Het parket wil voorlopig niet kwijt wie van de verdachten precies welke rol zou hebben gespeeld in het gebeuren. Het onderzoek is nog niet afgerond.



De raadkamer heeft de aanhouding van de drie vandaag bevestigd.