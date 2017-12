Jongeman (25) rijdt door bobcontrole, raakt op haar na agenten en crasht in gracht Jelle Houwen

11u42

Bron: Eigen berichtgeving 0 BELGA De jongeman weigerde afgelopen nacht te stoppen voor de bobcontrole en stoof ervandoor.

Een 25-jarige man is afgelopen nacht door een bobcontrole gereden in Diksmuide. Hij raakte daarbij ei zo na twee agenten. Die hadden in de Kaaskerkestraat om 2 uur een post opgetrokken en spoorden de jongeman aan om te stoppen. Die weigerde echter en gaf extra gas in zijn zware Land Rover Defender. Hij reed door de controle, twee agenten konden net wegspringen en raakten niet gewond. De twee sprongen meteen zelf in hun combi en zagen de Land Rover met gedoofde lichten wegrijden. De man reed aan hoge snelheid. In de Dodengangstraat, vijf kilometer van de plaats van de controle, verloor hij de controle over het stuur en belandde in de gracht. De man raakte lichtgewond en kon zelf uit z'n auto stappen. Hij legde alsnog een positieve ademtest af waarna zijn rijbewijs werd ingetrokken. Zijn Land Rover is door het ongeval zwaar beschadigd. Er wacht hem nog een staartje in de politierechtbank.