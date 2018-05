Jongeman (24) die liefdesrivaal vermoordde met kruisboog blijft in de cel Siebe De Voogt

04 mei 2018

10u31

De 24-jarige man uit Tielt die dinsdagmiddag z'n liefdesrivaal ombracht, blijft een maand langer in de cel. Dat heeft de raadkamer in Brugge beslist.

Jordy V. trok naar de woning van Bjorn De Vrieze (28) op de Drie Wilgen in Schuiferskapelle. Hij was kwaad dat z’n vriendin had aangepapt met de slagerszoon en wachtte hem op, toen hij terugkwam van de slagerij van z’n ouders. V. bracht De Vrieze om met een kruisboog en nam de vlucht. Uiteindelijk kon hij kort nadien opgepakt worden.

Het parket plakt de kwalificatie 'moord' op de feiten, maar Jordy V. ontkent dat hij de feiten met voorbedachten rade pleegde. Hij verklaarde aan de speurders dat hij De Vrieze enkel schrik wilde aanjagen en de kruisboog per ongeluk afging. Na de feiten smeet hij het wapen weg, maar tot op heden kon de boog nog niet worden aangetroffen. De advocaat van Jordy V. wil weinig commentaar kwijt over de zaak. “Mijn cliënt berust in z’n lot en zal volledig meewerken met het onderzoek”, zegt meester Maxime Van Winkel.