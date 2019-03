Jongeman (23) maakt dodelijke val met speed pedelec in Deurne

TMA BSB

24 maart 2019

07u41

Bron: Belga

24

In het Antwerpse district Deurne is zondagochtend in alle vroegte een 23-jarige jongeman om het leven gekomen bij een val met een speed pedelec - een elektrische fiets die tot 45 km/u kan rijden - op de Jozef Verbovenlei. Dat zegt de lokale politie.