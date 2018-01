Jongeman (23) in de cel na overlijden baby (6 weken): "Ze viel uit de zetel toen ik luier aan het verversen was" HA

09u14

Bron: Krant van West-Vlaanderen 0 Thinkstock Het koppel was met de baby op bezoek bij een van de grootouders in Adinkerke toen het misliep. Een 23-jarige man uit Nieuwpoort zit in de cel op verdenking van doodslag op een baby van amper zes weken. Het meisje werd op nieuwjaarsdag overgebracht naar het ziekenhuis met het shakenbabysyndroom en overleed woensdag aan haar verwondingen, meldt de Krant van West-Vlaanderen.

De man - die al een dochtertje heeft - was niet de echte vader van het kind. Toen hij een relatie startte met de moeder, was die al zwanger. B.D. besliste om de baby als zijn eigen kind te erkennen en liet zich als vader registreren.

Op 1 januari januari was het koppel met de boreling op bezoek bij een van de grootouders in Adinkerke (De Panne). In de namiddag liep het mis. Terwijl de moeder boven in bed lag, belde de vader de hulpdiensten met de melding dat de baby niet meer bewoog of reageerde. Het meisje werd naar het ziekenhuis van Veurne gebracht, maar omdat haar toestand te ernstig was, werd een opname in Gent geregeld.

Toen de artsen verschillende bloedingen ontdekten, werd de politie gealarmeerd. Volgens Filiep Jodts, procureur bij het parket van Veurne, is er sprake van geweldpleging en speelde de vader een kwalijke rol bij het overlijden van de baby.

"Ik was beschaamd"

De jongeman verklaarde aanvankelijk dat ze te veel fysiologisch water had gekregen, maar later veranderde hij dat verhaal. De baby was volgens hem uit de zetel gevallen toen hij haar luier wilde verversen. "Ik heb daar niets over gezegd omdat ik beschaamd was", zei hij aan de politie. Het meisje bewoog niet meer, waarop de vader haar door elkaar schudde. Het kind vocht een aantal dagen voor haar leven, maar bezweek woensdag aan haar verwondingen.

De precieze omstandigheden van het overlijden worden nog onderzocht, zegt het parket. De vader zal opnieuw ondervraagd worden en er volgen ook een autopsie en reconstructie. De 23-jarige B.D. verschijnt vandaag voor de raadkamer in Veurne.