Jongeman (22) sterft nadat hij uit boom valt in Brussels park HR

30 mei 2018

11u42

Bron: La Capitale 0 Een 22-jarige man is om het leven gekomen nadat hij in het Dudenpark in Vorst (Brussel) uit een boom is gevallen. De man was op slag dood.

"De exacte omstandigheden zijn nog niet duidelijk", vertelt een woordvoerder van de politiezone Brussel-Zuid aan La Capitale. Het dramatische ongeval gebeurde op zaterdagavond 26 mei. De twintiger, die twee honden had, was een regelmatige bezoeker van het park. Het is niet duidelijk waarom hij in de boom geklommen was. De politie kwam ter plaatse om 21.30 uur, terwijl het park sluit om 21 uur. Er waren op dat moment dus geen parkwachters aanwezig. De jongeman, die volgens La Capitale Logan heet, wordt vrijdag begraven.