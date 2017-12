Jongeman (22) dient klacht in na "zware agressie van Dilbeekse politie" Michiel Elinckx

19u24

Bron: Eigen berichtgeving 0 rv Slachtoffer G.M. G.M uit Affligem heeft een klacht ingediend tegen de lokale politi van Dilbeek. In de nacht van donderdag op vrijdag werd hij tegengehouden door een agent wegens sneeuw op de achterruit. Na een woordenwisseling werd M. hardhandig naar het politiebureel meegenomen, waarna hij nog enkele klappen kreeg.

Het is de zus van G.M. die het verhaal op Facebook uit de doeken doet. "Donderdagnacht is mijn broer weer eens tegen gehouden met zijn wagen door de Dilbeekse politiediensten", beschrijft ze.

"De reden was dat er wat sneeuw op zijn achterruit lag. Het was dan ook aan het sneeuwen. Mijn broer lachte met die opmerking, want zoals geweten is dit geen strafbaar feit. Lachen is blijkbaar wel een misdrijf geworden. De politieagenten vonden het nodig om mijn broer en zijn vriend in de boeien te slagen voor smaad aan de politie."

"Eenmaal toegekomen op het politiekantoor hebben de agenten mijn broer in een aparte cel gestoken, op de grond gekegeld, geklopt en geschopt in zijn gezicht en in zijn maag - met zes man. Iets later hebben de agenten de cel verlaten en aangekondigd dat er nog twee politieagenten met genoegen staan te wachten om mijn broer ook eens onder handen te nemen. Deze hebben opnieuw geklopt en geschopt. Hij kon zich niet verweren vanwege de handboeien. Daarna is hij bij zijn keel gegrepen en moest hij zijn excuses aanbieden. Hierbij verloor hij bijna het bewustzijn."

Uiteindelijk kon de vader van de vriend de twee jongeren ophalen. Meteen na de feiten is M. naar het ziekenhuis gegaan voor onderzoek. Daaruit blijkt dat hij zware verwondingen heeft opgelopen en een tijd werkonbekwaam is. De zus van M. bevestigt dat haar broer tegen de aanhouding protesteerde, maar vindt het agressieve gedrag over de schreef. "Sinds wanneer kunnen politieagenten geen normaal dialoog meer voeren met jongeren, en sinds wanneer is fysiek geweld toegelaten", vraagt ze zich af. "Dit incident doet mij denken aan het verhaal van Jonathan Jacob. Wij laten het hier niet bij."

De familie dient een klacht in bij het Comité P. Arnoud Vermoesen, korpschef van de lokale politie Dilbeek, wacht het onderzoek af. "Het parket zal de zaak onderzoeken. Daarna zullen we - indien nodig - gepast maatregelen nemen. Ik heb de Facebookpost ook gelezen en het proces verbaal ingekeken, maar ik kan niet meer vertellen over het lopend onderzoek."

rv De Facebookpost waarin het verhaal uit de doeken wordt gedaan.