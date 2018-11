Jongeman (21) uit Izegem moet uitwijken voor dier en rijdt met auto in kanaal, maar kan zichzelf redden “dankzij tv-programma” Hans Verbeke

11 november 2018

21u42

Bron: eigen berichtgeving 0 Giorni Vanryckeghem (21) uit Izegem heeft vanavond de schrik van zijn leven opgedaan. Toen hij rond half acht uitweek voor een dier dat plots de weg overstak, belandde hij met zijn auto in het kanaal, langs de Kolenkaai in Roeselare.

“Ik was op weg naar huis”, vertelt de jonge bestuurder. “Een paar honderd meter voorbij de verkeerslichten met de Mandellaan werd ik verrast door iets dat plots de weg dwarste. Een kat of een konijn moet het geweest zijn. In een reflex probeerde ik het dier te ontwijken. Ik gooide het stuur om maar verloor prompt elke controle. Voor ik het besefte, dook ik naar de dieperik, recht het kanaal in.”

Tv-programma

Giorni had geluk in zijn ongeluk: op de plaats waar zijn auto in het water belandde, is de diepte beperkt. “Op tv zag ik wel eens een programma waarin uitgelegd werd wat je het best doet in zo’n scenario”, legt de Izegemnaar uit. “Ik probeerde mijn deur open te krijgen maar dat lukte niet. Het raam elektrisch naar beneden doen, lukte wel nog. Zo kon ik uit mijn wagen klauteren.”

Nieuwa auto

De jongeman ging op het dak staan. “De oever leek me niet zo heel veraf en daarom besloot ik te springen. Maar het was blijkbaar toch verder dan ik dacht want ik belandde tot m’n middel in het water.” Gironi is blij dat hij ongedeerd is. “Maar mijn auto, die ik zes maanden geleden nieuw kocht, is allicht rijp voor de schroothoop”, besluit hij beteuterd.