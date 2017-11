Jongeman (20) opgepakt na ongeval met vluchtmisdrijf in Schaarbeek HA

10u32

Bron: Bruzz, Belga 1 Facebook PolConVL Bij de aanrijding met vluchtmisdrijf raakte een 56-jarige vrouw zwaargewond. Er is een verdachte opgepakt voor het ongeval met vluchtmisdrijf eerder deze week in Schaarbeek. Het gaat om een 20-jarige man, meldt het Brusselse parket. Bij de aanrijding in de Jeruzalemstraat raakte een 56-jarige vrouw zwaargewond.

De vrouw stak maandagnamiddag rond 17 uur de straat over op het zebrapad toen ze werd aangereden door een witte Volkswagen Polo. De bestuurder ging er na het ongeval aan hoge snelheid vandoor. Beelden van de zware klap en het vluchtmisdrijf verschenen deze week op sociale media.

Vermoedelijke dader opgepakt

Gisteren werd een verdachte gearresteerd, bevestigt het parket. "De man, M. K., geboren in 1997, werd ter beschikking gesteld van het parket. Het parket heeft een onderzoeksrechter gevorderd wegens vluchtmisdrijf met verwondingen en opzettelijke slagen en verwondingen en gevraagd dat de betrokkene onder aanhoudingsbevel zou worden geplaatst. De onderzoeksrechter zal hierover een beslissing nemen binnen de 48 uur nadat hij M. K. heeft verhoord", zegt parketwoordvoerder Denis Goeman. Volgens Bruzz kwam de politie de verdachte op het spoor via haar cameranetwerk, connecties in de buurt en in de andere politiezones.

De aangereden vrouw raakte zwaargewond en werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis overgebracht. Intussen gaat het beter met de gezondheid van het slachtoffer, aldus nog het parket.