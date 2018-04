Jongeman (20) krijgt kogel in de rug in Anderlecht HA

12 april 2018

10u31

Bron: Bruzz, eigen berichtgeving 7 Een 20-jarige jongeman is gisteren gewond geraakt bij een schietpartij in Anderlecht. Hij werd in de rug geraakt. Het slachtoffer werd in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis, maar verkeert niet langer in levensgevaar, bevestigt het parket van Brussel.

De feiten vonden plaats op klaarlichte dag omstreeks 15.30 uur tussen het Dapperheidsplein en de Dorpsstraat in de Brusselse gemeente. Over de omstandigheden is nog niet veel bekend. Volgens een getuige was de schietpartij het gevolg van een caféruzie, schrijft de lokale nieuwssite Bruzz. Een andere getuige vertelde aan de politie twee schoten gehoord te hebben. Het is nog niet duidelijk wie de daders zijn en hoeveel schoten er effectief gelost zijn, aldus nog het Brusselse parket, dat de zaak onderzoekt.