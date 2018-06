Jongeman (19) doodgestoken op terras van café: "Hij probeerde serveerster te helpen"

HA

26 juni 2018

11u32

Bron: Belga, Sudpresse

27

Voor het station van Bergen is afgelopen nacht een persoon neergestoken. Volgens de kranten van Sudpresse is het slachtoffer een 19-jarige jongeman. Hij overleed in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.