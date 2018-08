Jonge zwemmer (34) dood aangetroffen in steengroeve Mont-sur-Marchienne

12 augustus 2018

Bron: Belga

Een man (34) uit La Louvière die gaan zwemmen was in een steengroeve in Mont-sur-Marchienne (Charleroi), is deze namiddag dood aangetroffen. Brandweerlieden en duikers waren al een hele dag op zoek naar de man.