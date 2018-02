Jonge werkzoekenden kunnen rijbewijs op één maand tijd halen in Wallonië

17 februari 2018

Jonge werkzoekenden voor wie het bezitten van een rijbewijs en jobvereiste is, kunnen in Wallonië binnenkort al dertig dagen na het slagen voor het theoretisch examen hun praktijktest afleggen. De maatregel gaat vanaf 1 juli van kracht, zo zegt Waals minister van Mobiliteit Carlo Di Antonio vandaag in de kranten van Sudpresse.