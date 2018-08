Jonge Walen aangehouden voor wilde achtervolging in Knokke SVM

03 augustus 2018

18u07

Bron: Belga 0 In de zaak van de wilde achtervolging in Knokke zijn beide verdachten vanmiddag aangehouden door de onderzoeksrechter. Dat meldt het Brugse parket. De jonge Walen worden verdacht van gewapende weerspannigheid en diefstal.

De mannen uit Bergen hadden woensdagavond een Mercedes gestolen in het Zeeuws-Vlaamse Sluis en reden daarna met het gestolen voertuig terug België binnen. De lokale politie van Damme/Knokke-Heist werd hiervan op de hoogte gebracht door hun Nederlandse collega's. Dankzij de ANPR-camera's kregen ze het voertuig snel in het vizier en werd rond 23 uur de achtervolging ingezet.

Er ontspon zich een wilde achtervolging waarbij de Waalse autodieven absoluut geen aanstalten maakten om te stoppen. De politieagenten moesten daardoor zelfs achteruit springen. In die omstandigheden loste een politieagent in de Kustlaan ook een schot. Uiteindelijk konden de verdachten pas vastgereden worden op de Zeedijk, waar op dat moment veel volk aanwezig was.

De Brugse onderzoeksrechter heeft beide mannen aangehouden op verdenking van gewapende weerspannigheid en diefstal. Dinsdag zal de raadkamer beslissen of ze langer in de cel moeten blijven. Ondertussen wordt ook onderzocht of de verdachten in aanmerking komen voor feiten die eerder op de dag gepleegd werden.