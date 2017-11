Jonge vrouw zwaargewond uit auto bevrijd na aanrijding

Op de Diksmuidseweg in Middelkerke is vandaag iets over 17 uur een jonge vrouw zwaargewond geraakt na een zware botsing. De brandweer diende haar te bevrijden uit haar voertuig. Twee anderen raakten lichtgewond.