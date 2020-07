Jonge vrouw vastgebonden teruggevonden op braakliggend terrein in Flénu ADN

06 juli 2020

12u56

Bron: Belga 3 Twee mensen hebben in de nacht van zaterdag op zondag een 24-jarige vrouw aangetroffen op een braakliggend terrein in Flénu. De vrouw, die vastgebonden was, is deels haar geheugen kwijt. Het parket van Bergen onderzoekt de feiten.

De jonge vrouw, die de avond met vrienden doorbracht in Flénu, ging rond 01.30 uur naar buiten om haar mobiele telefoon uit haar wagen te halen. Ze keerde echter nooit terug naar haar kennissen.

Later, rond 03.15 uur, werd ze door twee mensen gevonden op het braakliggend terrein. Haar handen waren achter haar rug gebonden met een touw. De vrouw was compleet in de war en herinnerde zich niets. Aan de politie kon ze dan ook niet uitleggen wat haar overkomen was.



Het parket van Bergen zei dat het laboratorium van de federale politie ter plaatse was gekomen om verschillende analyses uit te voeren, onder andere op het touw waarmee het slachtoffer werd vastgebonden. De jonge vrouw werd ook onderzocht door een arts.

De resultaten van de verschillende analyses zijn nog niet meegedeeld.

