Jonge vrouw van 18 in Brussel overleden aan corona Redactie

15 juli 2020

11u34

Bron: Belga 18 In Brussel is een meisje van achttien jaar oud overleden aan Covid-19. Dat werd bevestigd aan VTM Nieuws door Sciensano.

Volgens Sciensano stierf het 18-jarige meisje, dat ook andere gezondheidsproblemen had, zondag. Meer details worden niet vrijgegeven.

Het is de tweede coronadode in de jongste leeftijdscategorie (0 tot 24 jaar) in ons land. Eind maart overleed in Gent een meisje van twaalf jaar oud.

