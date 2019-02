Jonge vrouw op klaarlichte dag verkracht in Anderlecht HA

08 februari 2019

12u49

Bron: Sudinfo 0 Een jonge vrouw is woensdag op klaarlichte dag verkracht in Anderlecht. Dat bevestigt het Brusselse parket aan Sudinfo.

De feiten vonden omstreeks 11.15 uur plaats in het Koningin Astridpark. Volgens de Franstalige krant is de dader de ex-vriend van de jonge vrouw. Het zou gaan om een man van Algerijnse afkomst die met een tijdelijke verblijfsvergunning naar ons land kwam. Of zijn verblijfsdocumenten nog geldig waren op het moment van de feiten, is niet duidelijk. De jongeman is gearresteerd. Het parket van Brussel bevestigt het zedendelict, maar wenst niet meer informatie te geven.