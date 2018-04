Jonge vrouw moet levertransplantatie ondergaan in Gent omdat ze te veel pijnstillers slikte SVM

14 april 2018

21u14

Bron: Belga 6 Een jonge vrouw heeft in het UZ Gent een levertransplantatie moeten ondergaan omdat ze te veel pijnstillers had ingenomen. Omdat het niet de eerste keer is dat zoiets gebeurt, roepen dokters apothekers op om hun klanten beter uit te leggen hoeveel pijnstillers ze mogen slikken en wat de gevaren zijn van een overdosis. Dat meldt VTM NIEUWS.

De jonge vrouw nam twee weken lang 7 à 8 pijnstillers van 1 gram per dag tegen haar hevige tandpijn, totdat haar lever het niet meer aankon en een transplantatie nodig was. "Je neemt bijvoorbeeld vandaag een te hoge dosis in, morgen ben je wat misselijk. De dag erna ga je naar de spoedopname omdat je je echt ziek voelt. De dag daarna lig je op intensieve zorg in coma en dan overlijd je, ofwel moet je een dringende levertransplantatie krijgen", zegt leverarts Hans Van Vlierberghe.

In het UZ Gent krijgen ze maandelijks een patiënt binnen met een paracetamol-intoxicatie. Gemiddeld 1 keer per jaar moet de lever effectief getransplanteerd worden.

"Belangrijke taak"

Artsen vragen daarom aan apothekers om hun patiënten beter te informeren. "Gezien paracetamol vrij beschikbare medicatie is, denk ik dat er een belangrijke taak is voor de apothekers om duidelijk uitleg te geven over de dosering en over de termijn", aldus Van Vlierberghe.

De Apothekersbond denkt niet dat paracetamol op voorschrift de oplossing is. Zij denken eerder aan een dossier van elke patiënt waarin ze bijhouden welke medicijnen die koopt, ook de medicijnen die niet op voorschrift zijn.