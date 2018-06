Jonge vrouw die naar Syrië trok, vrijgesproken op basis van twijfel Redactie

26 juni 2018

19u48

Een jonge vrouw die eind 2013 naar Syrië was getrokken, is door de Brusselse correctionele rechtbank vrijgesproken van deelname aan de activiteiten van een terroristische groep. Volgens de rechtbank bestond er twijfel over de vraag of de jongedame ook effectief had deelgenomen aan de gewapende strijd aan de zijde van Islamitische Staat (IS).

Een andere jonge vrouw, die samen met haar was vertrokken, werd wel schuldig bevonden en veroordeeld tot een celstraf van 5 jaar. De rechtbank beval ook haar onmiddellijke aanhouding.

De twee jonge vrouwen, Nassera B. en Loubna E.M. waren in december 2013 naar Syrië vertrokken om zich daar bij hun partners te voegen, van wie vermoed werd dat ze aan de zijde van IS vochten. Nassera B. was al na enkele weken naar huis teruggekeerd, maar volgens de rechtbank was niet bewezen dat de jonge vrouw wist dat haar partner aan de zijde van IS vocht, reden waarom ze werd vrijgesproken. De partner zelf werd in 2016 wel veroordeeld tot een gevangenisstraf van 3 jaar met uitstel.

Loubna E.M. werd wel schuldig verklaard. Zij was na haar eerste vertrek in april 2014 teruggekeerd naar België en was in oktober van dat jaar bevallen van een zoon. Begin 2015 had ze dan met het kind geprobeerd terug te keren naar Syrië, maar ze werd opgepakt in Turkije en gerepatrieerd naar België. Het zoontje werd in een gespecialiseerd medisch centrum geplaatst en in augustus 2015 was Loubna E.M. opnieuw naar Syrië vertrokken, dit maal zonder haar kind. Volgens de laatste berichten uit mei 2016 verbleef ze daar nog steeds en was ze zwanger van een tweede kind.

Volgens de rechtbank was het duidelijk dat de jonge vrouw niet uit liefde maar uit overtuiging was vertrokken, reden waarom ze bij verstek tot 5 jaar cel werd veroordeeld.