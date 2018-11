Jonge vrouw (30) vraagt zich af “waarom we onze ouders zo vaak in een rusthuis stoppen” LH

05 november 2018

12u50 0 Zou je je zorgbehoevende ouders naar een woonzorgcentrum brengen of zelf voor ze zorgen? Die vraag zorgde deze ochtend in het Radio 1-programma ‘Bij Debecker’ voor een verhitte discussie.

“Waarom zou je je eigen ouders in het rusthuis stoppen? Die mensen hebben je grootgebracht en van alles gedaan, zodat je kan gaan studeren of werken. Je weet nooit wanneer je ze kwijtgeraakt, dus geniet van jullie momenten samen!” Zo klonk de opvallende oproep van Meloudia Berrouaine. “In de Marokkaanse cultuur wordt het er in gestampt dat we voor onze ouders zorgen als ze ouder worden. Als dat moet, wil ik ook mijn schoonouders in huis nemen. Voor de laatste tien jaar van hun leven kan je wel iets terugdoen voor hen”, zei Meloudia nog.



De 30-jarige vrouw benadrukte dat er veel manieren zijn om thuiszorg te verzekeren. “Naast mantelzorg, dagcentra en subsidies zijn er ook scootmobiels en trapliften die het dagelijkse leven makkelijker kunnen maken”, legde Niels Vandenweghe van de Vlaamse Ouderenraad later in de uitzending uit.

Radeloos

Uit andere getuigenissen bleek dat de opvang ondanks het uitgebreide aanbod aan hulpmiddelen toch niet zo’n eenvoudige taak is. “Mijn mama woont al 4 jaar bij mij en ik zit op mijn tandvlees. Ze is 82 en dement en door financiële problemen kan ze niet naar een home. Ik ben radeloos”, aldus luisteraar Hilde Bruyneel. Ook volgens een andere luisteraar blijkt thuiszorg in de praktijk “helemaal anders te gaan”. “Ongelooflijk wat dat dat allemaal met zich meebrengt: ’s nachts opstaan, luiers vervangen, eten geven… Dat viel voor mij niet te combineren met een fulltime job.”

Nog een andere luisteraar bracht enige nuance aan. “We vergeten misschien te vragen wat onze ouders zelf willen op hun oude dag. Misschien willen ze niet inwonen bij hun kinderen om hen niet tot last te zijn?”

Momenteel zijn er 80.000 plaatsen in de Vlaamse woonzorgcentra. Van de 65-plussers zit zes procent in woonzorgcentrum. Bij 80-plussers gaat het over 1 op 6 ouderen. In Vlaanderen verblijven ouderen gemiddeld anderhalf jaar in een woonzorgcentrum.