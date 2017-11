Jonge vrouw (24) slipt door ijzel en sterft na klap tegen boom onderweg naar haar werk Jelle Houwen

09u04

Bron: Eigen berichtgeving 1286 Jelle Houwen In de Melanedreef in Jonkershove bij Houthulst is een 24-jarige vrouw vanochtend om het leven gekomen bij een verkeersongeval.

De vrouw vertrok bij haar thuis naar haar werk en even verderop slipte ze door ijzel op de weg. Ze belandde naast de weg in een voortuin van een woning. Daar kwam haar auto tot stilstand tegen een boom. De jonge vrouw was op slag dood. Het ongeval gebeurde op nog geen kilometer van haar woning.

De hulpdiensten kwamen nog ter plaatse maar er kon geen hulp meer baten. Haar auto zat door het ongeval vast tegen de boom en moet nog losgemaakt worden. De politie onderzoekt de feiten. Mogelijk wordt een deskundige van het Parket aangesteld.