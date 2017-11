Jonge vrouw (23) overleden bij zware aanrijding met vrachtwagen Parket onderzoekt nog welke bestuurder in de fout ging Wouter Spillebeen

11u02

Bron: Eigen berichtgeving 0 Wouter Spillebeen Op de expresweg N49 in Maldegem is deze morgen rond 7.20 uur een 23-jarige vrouw uit Damme overleden na een harde aanrijding door een trucker. Het parket onderzoekt nog welke chauffeur in de fout ging.

De jonge vrouw reed in haar grijze Nissan Pixo van de Koning Albertlaan af en wilde de N49 oprijden in de richting van Antwerpen. Eens op de expresweg werd ze in de flank gegrepen door de vrachtwagen van een Poolse truckchauffeur die op de N49 reed. De wagen van de jonge vrouw werd door de klap ongeveer vijftig meter ver gekatapulteerd en kwam tot stilstand op de rijbaan richting Knokke-Heist. “Dat daarbij geen enkele andere wagen geraakt is, is eigenlijk al een wonder”, weet politiecommissaris John Van Acker.

Het slachtoffer overleed ter plaatse. De brandweer haalde haar uit de wagen en schermde het lichaam af terwijl de lokale politie en het parket de nodige vaststellingen deden. Voorlopig is het nog niet duidelijk welke chauffeur een fout maakte en of een van hen een rood licht negeerde.

