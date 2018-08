Jonge vrouw (23) op zoek naar ketting van overleden oma: "Emotioneel van onschatbare waarde" Mathias Mariën

04 augustus 2018

12u02

Een 23-jarige vrouw uit Zeebrugge is de wanhoop nabij nadat dieven dinsdagnacht aan de haal gingen met een kettinkje van haar overleden oma. "Ik draag het al zestien jaar. Voor mij is het van onschatbare waarde", zegt Ann-Sophie.

Amper zes jaar was Ann-Sophie (23) toen haar grootmoeder stierf. De twee hadden een speciale band en na haar overlijden besloot het meisje uit Zeebrugge het kettinkje steevast te dragen. Enkel in het zwembad ging de ketting uit. Zestien jaar later droeg ze het nog steeds.

Tot dinsdagnacht: dieven braken in haar auto binnen in Zeebrugge en namen het kettinkje mee. Dat had ze uitzonderlijk uitgedaan voor verbouwingswerken. Daarnaast namen de dieven ook nog een dure zonnebril en flessen wijn mee. Al doet vooral het verlies van de ketting heel veel pijn. “Voor mij is die van onschatbare waarde”, zegt Ann-Sophie, die via sociale media een oproep verspreidde in de hoop het kleinood terug te vinden. Wie weet waar het kettinkje is of het wil teruggeven, kan dat doen bij de politie. Zo komt het automatisch bij de vrouw terecht.