Jonge vrouw (22) zwaargewond na val van eerste verdieping in La Louvière HAA

27 augustus 2020

12u58

Bron: Belga, Sudinfo 2 Een 22-jarige vrouw uit La Louvière in de provincie Henegouwen is gisterenavond zwaargewond geraakt toen ze uit de eerste verdieping van haar woning naar beneden viel.

De twintiger werd zwaargewond naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis overgebracht. Ze ligt op intensieve zorg. Het is niet duidelijk hoe ze er vandaag aan toe is. Het parket onderzoekt het voorval en heeft de partner van de vrouw meegenomen voor verhoor. De man is nog niet ondervraagd kunnen worden. Het parket van Bergen benadrukt dat de omstandigheden van de val nog uitgezocht worden. Volgens Sudinfo zag een bestuurder die gisterenavond zijn wagen in de straat aan het parkeren was alles gebeuren. De automobilist is ondervraagd door de politie.



