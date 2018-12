Jonge vrouw (21) veinst ontvoering in Waver mvdb

13 december 2018

20u09

Bron: Belga 0 De politie is afgelopen nacht in Limal (een deelgemeente van de Waals-Brabantse stad Waver) uitgerukt voor een nepontvoering. Een 21-jarige vrouw dwaalde in nachtkleding en pantoffels rond aan de Avenue de Merode, een straat op zo’n tien minuten rijden van het pretpark Walibi.

Aan de toegesnelde agenten verklaarde ze dat ze in de Brusselse gemeente Elsene was ontvoerd. Ze moest naar eigen zeggen onder bedreiging in een auto stappen. Het voertuig reed vervolgens de snelweg E411 op en nam de afrit Waver. Nog volgens haar verklaring, lieten haar ontvoerders haar in Limal vrij.

De speurders kwamen er al snel achter dat het verhaal langs geen kanten klopte. Ze probeerde wellicht problemen in de relationele en/of familiale sfeer te verhullen. De agenten zetten haar later die nacht thuis af. De jonge vrouw riskeert mogelijk gerechtelijke vervolging, luidt het bij het Waals-Brabantse parket.