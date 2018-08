Jonge vrouw (21) met voorlopig rijbewijs rijdt auto in de Leie HA

02 augustus 2018

12u43

Bron: Belga 3 In De Gentse binnenstad is een 21-jarige vrouw uit Evergem afgelopen nacht met haar auto in het water van de Leie gereden. Ze zou niet gedronken hebben en kon zelf het voertuig verlaten.

De bestuurster reed rond 3.40 uur met een voorlopig rijbewijs verkeerdelijk een eenrichtingsstraat in. Ze belandde in het water, maar kon de wagen op eigen kracht verlaten. De jongedame kwam er met lichte verwondingen vanaf. De brandweer ging ter plaatse om het voertuig uit de Leie te takelen.



Het is niet de eerste keer dat aan de Gentse Nieuwbrugkaai een auto het water in rijdt. Vorig jaar viste de brandweer er nog drie jongeren uit het water. Het drietal was op de vlucht nadat ze een routinecontrole van de politie wilde ontwijken