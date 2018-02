Jonge vrouw (20) zwaargewond uit wagen gehaald na ongeval in Nevele

03 februari 2018

19u55

Een 20-jarige vrouw met Franse nationaliteit is vanavond rond 18 uur zwaargewond geraakt door een aanrijding in de Nevelestraat in Nevele. De vrouw moest door de brandweer bevrijd worden uit haar auto.