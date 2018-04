Jonge vrouw (20) krijgt kogel in de rug in Anderlecht HA

12 april 2018

10u31

Bron: Bruzz 0 Een jonge vrouw is gisteren levensgevaarlijk gewond geraakt bij een schietpartij in Anderlecht. Ze werd in de rug geraakt. Haar toestand is inmiddels niet langer kritiek, meldt de lokale nieuwssite Bruzz.

De feiten vonden plaats op klaarlichte dag omstreeks 15.30 uur tussen het Dapperheidsplein en de Dorpsstraat in de Brusselse gemeente. Over de omstandigheden is nog niet veel bekend. Volgens een getuige was de schietpartij het gevolg van een caféruzie. Iemand anders vertelde aan de politie twee schoten gehoord te hebben. Het parket heeft de schietpartij bevestigd aan Bruzz en onderzoekt de zaak. Deze namiddag wordt er allicht meer nieuws over het lopende onderzoek bekendgemaakt.