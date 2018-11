Jonge vrouw (19) redt moeder en twee kinderen van aanstormende trein HA

03 november 2018

23u10

Bron: Belga, Sudinfo 8 Een goederentrein is rond 19.15 uur ingereden op een auto aan een overweg in Jambes (Namen). Er vielen geen slachtoffers, maar volgens infrastructuurbeheerder Infrabel is de materiële schade aanzienlijk.

De inzittenden van het aangereden voertuig konden zich voor de botsing in veiligheid brengen. Het gaat om een moeder en haar twee kinderen. Ze werden door een jonge vrouw van 19 uit de auto geholpen. Hoe de moeder op de sporen belandde en daar bleef stilstaan, is niet bekend.



De trein sleurde de wagen zo’n 300 meter met zich mee, meldt Sudinfo. Niemand raakte gewond, maar de schade aan de infrastructuur is aanzienlijk. Het spoorverkeer tussen Namen en Dinant is momenteel onderbroken. De NMBS heeft pendelbussen ingezet om de reizigers tot op hun bestemming te brengen.

