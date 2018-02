Jonge vandaal schrikt Joodse gemeenschap in Antwerpen op: “Wat als hij morgen met een mes komt? Het gerecht laat hem steeds gaan" ADN Toon Verheijen

11 februari 2018

20u41

Bron: Eigen berichtgeving, VTM Nieuws 0 De Joodse gemeenschap in Antwerpen wordt geviseerd door een 24-jarige vluchteling en is bang dat de situatie zal escaleren. De twintiger valt Joden lastig en beschadigt Joodse gebouwen. Hij werd al meermaals opgepakt, maar komt telkens snel weer vrij. De gemeenschap vraagt dat de politie en het parket hard optreden.

De feiten zijn al een drietal weken aan de gang, maar het voorbije weekend zijn ze geëscaleerd. Op bewakingsbeelden is te zien hoe de twintiger vier grote kruisen op een deur van een synagoge kerft. Andere beelden tonen hoe hij de hoed van een Joodse man op de grond gooit. Ook op scholen zou hij met een scherp object markeringen hebben aangebracht. Hij ging ook over tot het afrukken van mezoeza’s, de kokertjes met Bijbeltekst aan Joodse deuren. In de Charlottalei, Consciencestraat, Brialmontlei en Mercatorstraat heeft hij er zo een twintigtal vernield.

De jongeman is geen onbekende bij de politie, hij kwam al meerdere keren in beeld voor vandalisme in de Joodse buurt. De gemeenschap voelt zich bedreigd en klaagt aan dat de onruststoker steeds weer wordt vrijgelaten. “Het bijzondere is dat de politie hem oppakt en meeneemt voor verhoor, maar dan wordt hij weer vrijgelaten en komt hij direct terug naar hier”, zegt Michael Freilich van Joods Actueel. “Hij is precies gebeten door de Joodse gemeenschap. Hij blijft terugkomen.” Volgens Freilich zijn velen bang dat de man zal overgaan tot ernstigere feiten. “Nu is hij ook fysiek begonnen met ons aan te vallen. Miniem fysiek geweld zoals het hoofddeksel afduwen, maar het is er wel. Wat als hij morgen met een mes komt? Het gerecht laat hem steeds gaan en dat kan niet.”

Hij is precies gebeten door de Joodse gemeenschap. Hij blijft terugkomen

Volgens de Joodse gemeenschap gaat het wel degelijk om een man met haat tegen het Jodendom. “Hij heeft het steeds over ‘hun Palestina’. Hij heeft ook een keer een koran neergelegd voor een synagoge", aldus Freilich. "Ondanks het feit dat de man recidiveert en dreigementen maakt acht de procureur het niet noodzakelijk hem op te sluiten. We zijn echt bang dat hij terugkomt met een mes of een wagen als wapen. Ik heb zelf onze kinderen al duidelijk gemaakt dat wanneer ze de man zien, direct terug naar huis moeten komen of naar school moeten lopen. Ook in onze synagoges hangen foto’s op van de man.”

Onderzoek

Volgens Wouter Bruyns van de Antwerpse politie worden de feiten wel degelijk ernstig genomen. Een onderzoek loopt. “Die man is verhoord en er is ook een grondig onderzoek verricht tegen hem. Er is zelfs een huiszoeking gebeurd”, reageert Bruyns. “De feiten werden ook gemeld bij de Dienst Vreemdelingenzaken. Ik wil benadrukken dat het niet is omdat die man niet is aangehouden, dat hij zich later niet zal moeten verantwoorden voor de rechter.”

Burgemeester Bart De Wever (N-VA) onderzoekt of hij een plaatsverbod kan opleggen, zodat de man de Joodse wijk niet meer mag betreden.