Exclusief voor abonnees

Jonge vader overlijdt na politieoptreden in Charleroi: “Agenten maakten plezier terwijl mijn man onder hen lag te sterven”

38-jarige Slovaak, vader van dochtertje, sterft na hardhandig politieoptreden op luchthaven Charleroi

Bjorn Maeckelbergh & Cedric Matthys

19 augustus 2020

05u19

8