Jonge vader (29) uit Zonnebeke legt bekentenissen af in twee jaar oude moordzaak: “Zijn huwelijk met vriendin is afgelast” Hans Verbeke HA

09 november 2018

16u56

Bron: Belga, eigen berichtgeving, Krant van West-Vlaanderen 13 John V., een 29-jarige vader uit Zonnebeke, heeft bekentenissen afgelegd in het onderzoek naar de twee jaar oude moord op de Viëtnamese Nguyen Thi Xuan (28). Dat is aan onze redactie bevestigd.

De twintiger, die een 2-jarig zoontje heeft en op 20 november in het huwelijk zou treden met zijn vriendin, werd gisteren door de politie klemgereden op weg naar zijn werk in Menen. De man wordt verdacht van betrokkenheid op de moord op Nguyen Thi Xuan, twee jaar geleden. Het verkoolde lichaam van de vrouw werd eind 2016 door jagers aangetroffen langs de weg in het West-Vlaamse Geluwe.

DNA

Maandenlang braken de speurders zich het hoofd over de moordzaak, maar hun inspanningen werden niet beloond. Tot kort geleden vanuit de Vietnamese ambassade een merkwaardig telefoontje kwam: of het onbekende slachtoffer misschien een 30-jarige vrouw uit Vietnam zou kunnen zijn, die al bijna twee jaar vermist was.



DNA-onderzoek leverde een match op. Eerder maakten speurders ook al een gezichtsreconstructie van de vrouw, waaruit bleek dat ze van Aziatische origine was.

“De vrouw in kwestie had in Japan een Belg leren kennen, de man uit Zonnebeke die nu is opgepakt”, bevestigde Johan Lescrauwaet, woordvoerder van het Ieperse parket, gisteren. “Op zijn uitnodiging kwam ze in november 2016 naar ons land.” Vanaf dan was de jonge vrouw vermist, maar het duurde een tijdje voor dat effectief duidelijk was.

Huwelijk geannuleerd

Speurders van de federale politie sloegen John V. gisterenochtend in de boeien, toen die op weg was naar zijn werk. De man in kwestie was eerder nog niet in beeld gekomen in het dossier, maar zou inmiddels bekentenissen hebben afgelegd.

Hij verschijnt vandaag voor de onderzoeksrechter, die over zijn verdere aanhouding zal beslissen. Zijn huwelijk, dat op 20 november zou plaatsvinden, is afgelast.

Het nieuws van de arrestatie komt hard aan bij buren van de jongeman. “John kwam met iedereen goed overeen”, getuigde buurvrouw Martine Clabau (54) eerder in deze krant. “Al enkele jaren nodigen hij en z’n vrouw de buurt uit voor een gezellige barbecue op hun terras. Hij had recent nog gezegd dat we het eens moesten overdoen in de winter. Geen moeite was hem te veel.”

“Moeilijk te geloven”

“Het valt ons moeilijk om te geloven dat John die vrouw vermoord zou hebben”, zeggen andere buren. “Als het klopt, dan moet hij gestraft worden. Maar dit is voor iedereen een drama. De vrouw die omgebracht werd, is uiteraard het grootste slachtoffer. Maar ook voor John en zijn gezin is het leven om zeep. We hopen eigenlijk dat dit één grote vergissing is, maar zelfs dan zijn de gevolgen niet te overzien.”