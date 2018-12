Jonge Syriër test bom in zijn tuin in Moeskroen: “Geen terrorist, maar vreedzame vluchteling” SVM

Bron: Belga 0 Een Syrische staatsburger is voor de correctionele rechtbank van Charleroi moeten verschijnen voor het voorbereiden van terroristische activiteiten. De 20-jarige man had een bom getest in zijn tuin in Moeskroen.

Ahmed A. werd vervolgd in ons land na een waarschuwing van de FBI, verklaart het federaal parket. Hij wordt beschuldigd van deelname aan terroristische activiteiten en het voorbereiden van een terroristische aanslag.

De man werd ondervraagd over het doel van de test met de bom. Hij antwoordde -met behulp van een tolk- dat de explosieven bedoeld waren om te vissen. Die verklaring werd door de federaal magistraat verworpen. Ze benadrukte dat de verdachte was opgespoord na zijn online zoektocht naar terroristische activiteiten en zijn research naar manieren om explosieven te maken. Staatsveiligheid startte na de waarschuwing van de FBI een onderzoek.

“Test was niet serieus”

De magistraat haalde ook aan dat de beklaagde op Facebook en Telegram de activiteiten van Islamitische Staat goedkeurde. Bovendien zei hij bereid te zijn om terug te keren naar Syrië. Het parket eist een celstraf van 5 jaar.

De verdediging haalde de jonge leeftijd van de beklaagde aan: op zijn elfde was hij al uit Syrië vertrokken. Toen hij in België aankwam als politiek vluchteling bleef bij via het internet geïnteresseerd in het lot van zijn land. Zijn advocaat voegde er nog aan toe dat “de test in Moeskroen niet serieus was”.

De advocaat ontkent dat zijn cliënt naar Syrië wilde gaan. Dat was eerder het doel van de vrouw met wie hij wilde trouwen. “De beklaagde is geen terrorist, maar een vreedzame vluchteling”, klonk het. Het vonnis zal uitgesproken worden op 16 januari.